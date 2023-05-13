14 mayıs seçimlerine sayılı saatler kala okullarda seçim sandıkları kuruldu.Okullara kurulan sandık ve oy kabineleri ile birlikte seçim için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'de yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı.Vatandaşların okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıklar kuruldu.Görevliler yarın ki seçim için oy kullanılacak sandık numaralarını kapılara astı.

Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgelerinde okulların yanı sıra konteynerlerde de oy kullanılacak.

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