Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 2023-2024 yılı 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı, derneğin Zeytinburnu'ndaki genel merkezinde gerçekleşti ve İstanbul Valisi Davut Gül, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve iş insanlarının da katılımıyla gerçekleşti. Bakan Bolat, konuşmasında ithalat ve ihracat rakamlarından, büyüme oranlarından bahsetti.

Ömer Bolat'ın konuşmasına Filistin'deki olaylara değinerek başladı. "O kardeşlerimizin çok özel bir durumu var. Onlar 1.7 milyar Müslüman adına kutsal toprakları, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü bekliyorlar. Bazıları gibi rahatlık arayışı içinde değiller. Onlar, bu toprakları 1.7 milyar ümmet adına bekliyorlar. Bizim, onları desteklememiz gerekiyor. 7 Ekim'den bu yana yaşananlar artık sadece bir mücadele veya savaş değil, aynı zamanda bir insanlık suçu haline geldi. Sivillere ve sivil yerleşim bölgelerine yönelik öldürme ve yıkma eylemleri artık insanlık suçu teşkil ediyor. Gazze'nin yüzde 30'u tamamen yıkıldı" dedi.

Bakan Bolat ayrıca ihracat rakamlarına da değindi. "Geçen yıl dünya ticareti yüzde 5 büyüdü, 2021'de yüzde 25 arttı, bu yıl ise yüzde 0.8 arttı. İhracatta son aylarda ivme kazandık. Ağustos ayı en yüksek ihracatı gördü, Eylül ayı da bir önceki ayı geride bıraktı. Cuma günü ise 1 milyar 449 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu büyüklük, Türkiye'nin dış ticarette geldiği noktayı gösteriyor. Dış ticaret açığımız Eylül ayında 5 milyar dolara geriledi" diye belirtti.

Bakan Bolat ayrıca Türkiye'nin ekonomik büyümesine dikkat çekti. "Bu yıl 1 trilyon dolar milli gelir hedefliyoruz ve yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme hedefimiz var. İşsizlik oranı da yaklaşık 3 milyon 200 bin civarında. Meslek liseleri ve çıraklık okullarını artırma konusunda büyük çaba sarf ediyoruz. İthalatımız son üç ayda azalmaya başladı. Cari açık da Eylül ayında azaldı. Bu gayretlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Son olarak, Bakan Bolat otomotiv sektöründeki çip krizine de değindi. "Çip krizi nedeniyle yaşanan belirsizlik süreci neredeyse tamamen ortadan kalktı. Piyasada şu anda bolluk ve bereket var, fiyatlar düşüş gösteriyor. Sahte ilanlar ve manipülasyonlarla piyasalarda yaşanan sorunları çözmek için yeni düzenlemeler getiriyoruz. Bu düzenlemeler 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Bu sayede ilan siteleri ve bireyler sorumluluk taşıyacaklar" dedi.