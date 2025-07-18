Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aybastı’da altyapı mesaisine hız verdi. Şehrin altyapısı sil baştan yenilemek için çalışma başlatan ekipler, kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatlarının yenilenmek için 24 saat mesai yürütüyor.

ORDU (İGFA) - İlçe tarihinde yapılan en büyük alt yapı çalışması ile başta kayıp kaçağın önlenmesi olmak üzere, içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin modern hale getirilmesi hedeflenen çalışma ise 40 Milyon TL’ye tamamlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile tüm ilçe ve bağlı mahallelerinde alt yapı projelerini hayat geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarına menderesleri ile ünlü Aybastı ilçesinde devam eden ekipler, 50 yıl önce yapılan ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan alt yapıyı sil baştan yeniliyor. Toplam 25 bin metre içme suyu ve 10 bin 500 metre yapılacak kanalizasyon hattına ek olarak yağmur suyu hatları da yapılarak şehrin önümüzdeki 50 yılı garanti altına alınmış olacak.

25 BİN METRE İÇME SUYU HATTI YAPILIYOR

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile başlayan çalışmalarda önemli mesafe kat eden ekipler, 25 bin metre içme suyu hattı çalışmasının 2 bin metrelik bölümünü tamamladı. Çalışmaların gece-gündüz devam ettiği Aybastı’da ekipler adeta çalışmanın kısa sürede yapılması için seferber oldu.

10 BİN 500 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi ilçenin artan nüfusu ile birlikte gelecekte sorun yaşamaması için kanalizasyon hattı çalışmalarını sil baştan yeniliyor. Toplam 10 bin 500 metrelik kanalizasyon hattı çalışması yapılacak olan ilçede ekipler şuana kadar 2 bin 500 metrelik bölümü tamamladı. Koordineli süren çalışmada hedef kısa sürede ilçe genelinde çalışmaları tamamlamak.

ÜST YAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

Öte yandan Aybastı ilçe genelinde sürdürülen yoğun çalışmalar sonrası ekipler şehir genelinde üst yapı çalışmasını tamamlayarak, yenilenmiş ve gelecek 50 yıla hizmet edebilecek seviyede olan alt yapıyı ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak.