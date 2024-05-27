Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen "Mahzen-49" operasyonları kapsamında, Durmuş Görmez liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi. Bu operasyonlarda elebaşı da dahil olmak üzere 30 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın koordinasyonu ve Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda; Çankırı'nın yanı sıra Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Şüphelilerin, suç örgütü kurarak tehdit, zorla para alma, işyeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti gibi suçlar işledikleri tespit edildi. Operasyonlar neticesinde 15 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet, para ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonla ilgili bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “MAHZEN-49” operasyonlarında; Elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.️

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz.️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

📌Tehdit,

📌Korkutma ve zorla para alma amaçlı işyeri kurşunlama,

📌Uyuşturucu madde ticareti ve

📌Yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌15 adet ruhsatsız tabanca,

📌10 adet ruhsatsız tüfek,

📌Çok sayıda senet ve para ile

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.