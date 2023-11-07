Satranç sporcuları ve velileri ile bir araya gelecek olan Büşra Arığ, sporda psikolojinin önemi, velilerin sporculara yaklaşımı, motivasyon üzerine birkimlerini dinleyicilere aktaracak. Pazar günü saat 14.00-15.00 arası veliler ile 15.30-16.30 arası ise sporcular ile seminer yapacak olan Arığ, Satranç Milli Takımının Psikoloğu olarak da çalışmasına devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Orhaniyespor Başkanı Tevfik Demirhan: "Satranç branşımızda doğru adımlar atarak ses getirmeye devam ediyoruz. İnegolümüzün çocuklarının sportif, kültürel, sosyal ve akademik gelişimleri için sorumluluk alıp yatırımlar yapıyoruz. Bu sezon başında oluşan Kadın Platformumuz çocuklarımızın her yönden gelişimi için her ay bir etkinlik düzenliyor. Satranç takımı ve Bilim takımı bünyesindeki çocuklarımız bizim için çok değerli. Kadın Platformumuza ailelerimize ve çocuklarımıza yönelik planladıkları etkinlikler için teşekkür ediyoruz. Hem velilerimiz hem sporcularımız için çok faydalı olacağına inandığımız etkinliğimize tüm halkımız davetlidir." dedi.