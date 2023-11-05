Süper Amatör Lig 4. Haftasında C Grubu müsabakasında Orhaniye Spor, kendi sahasında Mudanya temsilcisi Burgaz Spor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda her iki takım da karşılıklı gollerle fileleri havalandırarak 1-1 berabere tamamladılar. İkinci yarıya başlarken, Orhaniye Spor sahaya yapmış olduğu 2 değişiklikle çıktı.

Dakika 70'te Orhaniye Spor, skoru 2-1'e taşıyan golü kaydetti. Ancak, dakika 79'da rakip kalede gördükleri golle Burgaz Spor, skoru 2-2'ye getirdi. Uzatma dakikaları geldiğinde (+10), Orhaniye Spor, Burgaz Spor kalesine büyük bir baskı uyguladı, ancak aradıkları golü bulamayarak müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

Haber Merkezi