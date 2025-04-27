Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Özgür Gürbüz seçildi.

Orhaniyespor Voleybol Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı Sani Konukoğlu Konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan heyetinin seçilmesinin ardından yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları ayrı ayrı okunup ibra edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Özgür Gürbüz seçildi.

Gürbüz, seçimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da şu ifadelere yer verdi;

"Kız çocuklarımız için, sporda fırsat eşitliği için, güçlü yarınlar için yan yana geldik. Listeye dahil olma teveccühünü gösteren kıymetli başkanlarımıza, ağabeylerimize, ablalarımıza ve kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Söz veriyoruz, İnegöl gülen kız çocuklarının diyarı olacak. Orhaniyespor Voleybol Başkanlığı şahsıma, yönetim kurulumuza ve camiamıza hayırlı olsun."

Kaynak: HABER MERKEZİ