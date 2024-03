Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yardımcısı Caner Mollaer "Play-ofları garantileyen takımımız bugün sahamızda yine play-offları garantileyen İznikspor ile karşılacak. Daha önce yaşanan tatsızlıkları bir kenara bırakarak bugün tüm gücümüzle takımımızı desteklemenizi bekliyoruz. Takımımıza her zaman güç katan, her koşulda yanında olan taraftarımızın bugün sağduyulu bir şekilde takımımızı destekleyeceğinden şüphemiz yok. Her zaman dediğimiz gibi Orhaniye varsa herkes için var. İnşallah playofflarda da camiamızı en iyi şekilde temsil edip hedefimize ulaşacağız" dedi.

Kaynak: Haber merkezi