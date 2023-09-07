Orman varlıklarının korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Ormanın Gözleri” projesi hızla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Ormanın Gözleri projesiyle yangına erken müdahalede hayati bir önemi bulunan gözetleme kulelerinin yenilenmesini ve yeni insansız yangın gözetleme kuleleri yapımını gerçekleştiren Anadolu Sigorta, 2022 yılının Aralık ayında Adana’da ilk kuleyi tamamlayarak hizmete almıştı. 2023 yılında ise Muğla, Antalya, Çanakkale ve Adana’daki ikinci kule olmak üzere dört adet gözetleme kulesi daha hizmete sunuluyor.

Hızlı haberleşme sistemi ve yüksek teknolojik donanımıyla toplam 5 kule, 245 bin hektar orman arazisinin 7/24 kesintisiz gözetlenmesini sağlayacak. Projeyle ayrıca erken müdahaleye dikkat çekerek orman varlıklarının gelecek yıllarda da korunmaya devam edilmesi ve bireylerin farkındalık bilincinin artırılması amaçlanıyor.

Tüm dünyada sürdürülebilirlik gündeminin ilk sırasında iklim değişikliği ile mücadelenin yer aldığına işaret eden Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, odak noktalarından birinin çağın en öncelikli küresel sorunlarından olan ve sektöre etkisi çok yüksek olarak sınıflandırılan iklim değişikliği ile mücadele olduğunu belirtti.

Geçen yıl başlattığımız Ormanın Gözleri projesi de bu bakış açısının bir ürünü olduğunu ifade eden Tuğtan, "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak özellikle son iki yıldır hem ülkemizde hem dünyada çok fazla yangın felaketi yaşadık. Her geçen yıl bu riskin artarak devam edeceği kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bu gerçekle mücadelede devlet kurumlarına olduğu kadar bireylere ve şirketlere de çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Anadolu Sigorta olarak bu anlayışla geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliğine giderek orman varlıklarımızı korumak için bir adım attık. Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yangınla mücadelede çok büyük bir özveri ve emek ile çalışıyor. Biz de bu yapılanmanın bir parçası olmak üzere harekete geçtik. Geçen sene devreye aldığımız Adana kulemiz bu yaz bölgede yangınların önlenmesinde etkin bir rol oynadı ve 11 adet tehlike arz eden orman yangınının erken tespit ve takibini sağladı" diye konuştu.

Bu arada Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, Ormanın Gözleri projesi kapsamında, bu yıl 4 yangın gözetleme kulesinin daha tamamlanarak devreye alınacağını ve toplamda 5 kuleye ulaşılacağını söyledi.