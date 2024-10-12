Kafkasspor Eski asbakanı ve İnegölspor'un eski başkanı Osman Sevim, fenalaşarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Sevim, Ambulansla Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kafkasspor yönetimi sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti; Kafkasspor Eski asbakanımız ve İnegölspor'un eski başkanı Osman SEVİM kalp krizi geçirmiştir. Osman Sevim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, eski sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz.

Kaynak: Murat Avcı