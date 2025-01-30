AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, devam eden 3. Etap TOKİ Projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek şantiyede yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında yetkililerden müjdeli haberi alan Yıldırım, projenin 3 ay içinde tamamlanacağını ve kur’a çekilişi ile hak sahiplerinin evlerine kavuşacağını duyurdu. Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimiz için büyük bir ihtiyaç olan bu projede sona yaklaşıyoruz. 3 ay sonra tamamlanacak konutlarımızla Osmaneli halkımızın ev sahibi olmasının mutluluğunu paylaşacağız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

TOKİ Projesi, Osmaneli’nde konut ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bölgenin gelişimine de katkı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla, hak sahipleri modern ve konforlu evlerinde yeni bir hayata adım atacaklarını ifade eden Yıldırım, “Osmaneli için durmadan çalışmaya devam” dedi.