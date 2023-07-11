Osmangazi Belediyesi, ulaşılabilir bir ilçe oluşturmak için sokak ve caddelerde yoğun asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan bölgeleri tespit ederek yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mustafa Dündar, çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin tüm sokak ve caddelerini asfalt çalışmalarıyla yenileme hedefiyle hareket ediyor. Son altı ayda 28 bin ton asfalt çalışması gerçekleştiren belediye, daha ulaşılabilir bir ilçe oluşturmak için hız kesmeden çalışıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çekirge Mahallesi'nde bozulan ve eskiyen cadde ve sokakları tespit etti. Tespit edilen bölgelerde asfalt yama ve kaplama çalışmalarına başladılar. Çekirge Mahallesi'nde 2. Saray Sokak ile Dobruca Caddesi arasında asfalt yenileme çalışması yapılırken, 1. Çizgi Sokak ile Kadıköşkü Sokak arasında ise asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Çekirge Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Yaz mevsimiyle birlikte asfalt çalışmalarının yoğunlaştığını belirten Başkan Dündar, Çekirge Mahallesi'ndeki yolları yenileyerek vatandaşlara daha iyi bir ulaşım imkanı sağladıklarını ifade etti. Başkan Dündar, yılbaşından bu yana toplamda 16 bin ton kaplama ve 12 bin ton yama çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıl sonuna kadar ise 30 bin ton asfalt kaplama ve 30 bin ton asfalt yama çalışması planladıklarını açıkladı.

Başkan Dündar, ilerleyen süreçte kaplama, yama ve tamir bakım çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, daha güzel ve ulaşılabilir bir Osmangazi için çalıştıklarını dile getirdi. Vatandaşların daha rahat kullanabileceği cadde ve sokaklar için sürekli olarak asfalt çalışmalarını yenilediklerini sözlerine ekledi.

Çekirge Mahallesi sakinleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a gerçekleştirilen asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

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