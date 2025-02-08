Şarkıları hafızalardan silinmeyen, yıllarca dilden dile dolaşan Cem Karaca, Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği özel gecede anıldı. Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlenen anma gecesinde Grup +1Compfmaliy sahne aldı. Gecede, usta sanatçının ‘Tamirci Çırağı, Sen de Başını Alıp Gitme, Bu Son Olsun, Namus Belası, Islak Islak, Deniz Üstü Köpürür’ gibi dillere pelesenk olmuş şarkıları söylendi. Cem Karaca'nın 21'inci ölüm dönümü dolayısıyla düzenlenen anma gecesine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve çok sayıda Osmangazili sanat sever katıldı.

Gecenin sunuculuğunu yapan Sinan Ebinç, anma gecesine katılanlara Cem Karaca'nın hayatından bilgiler verdi. Konserin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Grup +1Compfmaliy üyelerine, gecenin anısına hediye takdim etti.