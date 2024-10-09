Toplantıda, AK Parti Grup Sözcüsü Ali Sait Adiloğulları rahatsızlığı nedeniyle yer alamadı. Adiloğulları'nın yokluğunda söz alan AK Parti Osmangazi Meclis Üyesi İsmail Hayat, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve kadınlar ile çocuklara yönelik artan şiddeti kınadı.

CHP Grup Sözcüsü Recep Çohan ise Bursa'nın kuruluşuna değinerek, "Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Çohan İsrail'in Ürdün'e yönelik saldırılarını da kınadı.