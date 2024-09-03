Osmangazi Belediyesi, kadınlar için zumba dersleri düzenliyor. 9 Eylül Pazartesi günü Demirtaş Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde başlayacak olan dersler için kayıtlar sürüyor.

Sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek, günlük streslerden uzaklaşmak ve sosyal bir ortamda vakit geçirmek isteyen kadınlar, Osmangazi Belediyesi'nin zumba derslerine katılabilirler. Zumba dersleri, Pazartesi ve Çarşamba günleri ile Salı ve Perşembe günleri olmak üzere iki farklı grup olarak gerçekleştirilecek.

Kayıt yaptırmak ve dersler hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, 262 25 76 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirler.