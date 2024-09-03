Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yetim ve öksüz çocukların yanı sıra belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul çantası, kırtasiye, okul kıyafeti ve kışlık bot ve mont hediye etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yetim ve öksüz çocukların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi hediye etti. Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Mevlana ek hizmet binasındaki Elden Ele Gönül Çarşısı’nın yeni yerinde düzenlenen programda 1000 okul çantası, kırtasiye, okul kıyafeti ve kış için bot ve mont desteği verildi. Hediyelerini teslim alan çocuklarla sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “2024-2025 eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Bizim için geleceğimiz, her şeyimiz, yarınlarımız, umutlarımız olan çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitim almaları en öncelikli konularımızın başında geliyor. Dolayısıyla, belediyemizin tüm imkânlarını kullanarak; eğitimde, sporda ve sosyal faaliyetlerde gençlerimizde altyapı sunmayı sürdürdük. Bundan sonra da desteklerimiz imkanlarımız ölçüsünde artarak devam edecek. Şimdiden yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını ve evlatlarımızın bu süreci başarıyla tamamlamalarını Rabbimizden niyaz ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.