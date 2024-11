Osmangazi Belediyesi, mobil uygulama ile belediye hizmetlerini cep telefonlarına taşıdı. Mobil uygulama sayesinde vatandaşlar, belediyeye gitmeye gerek kalmadan, belediyenin genel bilgi ve iletişim bilgilerine, güncel haberlerine ve etkinliklerine, cep telefonları ve tabletleri ile istedikleri her yerden rahatlıkla ulaşabilecek. Apple App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilecek mobil uygulama, belediyecilik işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlayacak.

Belediyecilik hizmetlerini artık her an ceplerinde taşıyacak olan Osmangazililer, mobil uygulama üzerinden; nikah işlemleri, iş yeri açma, ruhsat başvurusu, yapı kullanma, imar durumu sorgulama, imar planı, emlak rayiç değerleri gibi işlemleri yapabilecek. İhale duyuruları, genel duyurular, belediyenin faaliyet ve projeleriyle ilgili her türlü haber ve bilgiye ulaşabilecek. Belediyeyle ilgili tahsilatlarını cep telefonlarına indirdikleri mobil uygulama üzerinde online olarak yapabilecek.

Ayrıca ‘çek gönder' uygulaması ile vatandaşlar kent içinde rastladıkları aksaklıkları cep telefonları ile fotoğrafladıktan sonra belediyeye iletebilecek. Sistem tarafından kayıt altına alınan başvuru ile aksaklığın giderilmesi için belediyenin ilgili birimi en kısa sürede harekete geçecek. Böylece fark edilemeyen aksaklıklar belediye tarafından daha kısa sürede giderilmiş olacak.

