İstanbul Fuar Merkezi’nde dünyada ilk ayakkabı ve yan sanayi ürünlerinin yer aldığı 71. AYSAF Fuarı’na ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Fuarda, dünyada ilk kez tek renk kalıpla 3 renk taban tasarımı ziyaretçilere sunulurken, Türkiye’de ilk ve tek yüzde 40 tasarruf sağlayan yapıştırma makinesi de yer aldı. Fuarda atık maddelerden ayakkabı tabanı ve ayağın şeklini alan hafızalı tabanlar dikkat çekti. Öte yandan, alanda Deri Tasarım Yarışması’nı kazanan öğrencilerin ortaya çıkardığı çizimler sergilendi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde dünyadaki ilk ayakkabı ve yan sanayi ürünlerinin yer aldığı 71. AYSAF Fuarı ziyaretçiler akın etti. Ayakkabı ve yan sanayide önemli bir deneyime sahip olan Türkiye, çift sayısı bazında Avrupa’nın en büyük imalatçısı olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede tüm paydaşları bir araya getiren fuar, 13-16 Kasım tarihleri arasında hizmet verecek. Toplam 52 bin 100 metrekare alanda, altı salonda aynı anda yeni trendler, teknolojiler ve fırsatlar tanıtılacak.

Fuarda dünyadaki ilk ürünler yer aldı

Kullanılan ilaç ve malzemeden yüzde 40 tasarruf sağlayan Türkiye’de ilk ve tek yapıştırma makinesi fuarda yerini aldı. Ayrıca dünyada ilk olan tek renk kalıpla 3 renk taban basımı makinesinden çıkan tabanlar ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Fuar çerçevesinde, el işçiliği ile üretimi 1 ay süren deriler, atık maddelerden ayakkabı tabanı, ter kokusunu engelleyen sürdürebilir ve ayağın şeklini alan hafızalı tabanlar dikkat çekti. Fuar aynı zamanda ilk kez gerçekleştirilen, Deri Tasarım Yarışması’na ev sahipliği yaptı. 164 öğrenci arasından yarışmayı kazanan 17 kişinin tasarımlarının çizimleri alanda sergilendi. Öte yandan, fuar bitince ilk kez karbon ayak izinin ölçüleceği öğrenildi.

“Ayakkabı sektörünün tüm ürünleri fuarda sergileniyor”

ARTKİM Fuarcılık CEO’su Cengiz Yaman, “Dün 71. AYSAF Fuarı’mızın açılışını yaptık. Ayakkabı Yan Sanayi Derneği ve ARTKİM Fuarcılık işbirliği ile düzenlediğimiz bu fuarda, 300 Türk katılımcı firmamız var. 60 tane de yabancı firmamız bulunuyor. Fuarı, ‘moda yan sanayi ile başlar’ sloganıyla gerçekleştirdik. Çünkü ayakkabı sektörünün tüm ürünleri bu fuarda sergileniyor. Deri, makine, aksesuar, taban, yapıştırıcı ve kimyasal tüm bileşenleri bu fuarda topluyoruz. Bu sene özellikle, ‘Tasarlıyoruz Delicesine’ diye Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte bir yarışma düzenledik. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerle birlikte deri çanta ve ayakkabı sektöründe yapılan çizimleri değerlendirdik. Yaklaşık 170 çizimin içinden 17 tane öğrenci dereceye girdi. Burada da ödüllerini verdik. Bu sene yine ilk defa fuarımızda uzun yıllardır, ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren ustalara, ‘ustalara ödül töreni’ düzenledik. Geçmişi olan, deneyimli 15 ustaya ödüllerini verdik. İki gündür fuar çok hareketli geçiyor. 2 günde 8 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Bunlarında yüzde 25’i yabancı ziyaret” ifadelerini kullandı.

“Dünyada ilk tek renkte, 3 renk baskı bizim ürünümüzdür”

Dünyada ilk tek renkte, 3 renk baskı taban üreticisi Hasan Bıyık, “Biz çok eski ayakkabıcı ama yeni bir tabancıyız. Neden tabancı olduğumuza gelirsek, mevcut tabancılardan ihtiyacımızı göremeyince taban işine girdik. 2 yıldır bu sektördeyiz. Dünyada ilk ve tek sadece bizde olan tek renkte 3 renk baskı bizim ürünümüzdür. Biz bunları yapmak için bu yola çıktık. Kimse yapmayınca kendimiz yapmak için tabancı olduk. Sadece biz bu tabanı basıyoruz. Türkiye’nin yolu açık olsun diyorum. Tek renk kalıptır, bir tane maçası, bir tane de deseni var. Kapandıktan sonra bizim vermiş olduğumuz komutla birinci renk, ikinci renk ve üçüncü renk saniyeleriyle gramaja göre ayar işidir. Basılıyor ve bu şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

“164 tasarımın arasından 17 tanesi seçildi"

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Umut Tarba, “Bugün burada AYSAF’ın düzenlemiş olduğu deri ürün seçkisinde 164 tasarımın arasından 17 tanesi seçildi ve bir alanda sergiliyoruz. Okul kapsamında burada kendi tasarladıklarımızı, yaptığımız projeleri, o projenin süreçlerini sektörle, deri üreticilerine, üretim sektöründeki bütün firmalarla, tasarımcılarla paylaşmaktayız” diye konuştu.

“Türkiye’ye doğal malzemeyi getirmeye çalışıyoruz”

Elit Makine sahibi Enrico Motta, “Biz uzun zamandan beri Türkiye’ye doğal malzemeyi getirmeye çalışıyoruz. İnsanlara fayda sağlamak için. Firma bir İtalyan firmasıdır. Bu sene doğal malzemeyi getiriyoruz, geri dönüşüm sağlanabilir. Hafıza tabanda doğal lateks kullanıyoruz. Geri dönüştürülebilir değil ama doğaldır. Herkes doğalı konuşuyor ama ne demek tam öğrenemediler. Bizim sektörde herkes doğalı tercih etmiyor, yeni yeni başlanıyor” dedi.