Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son 1 ayda yapılan operasyonlar kapsamında 2 bin 155 kişi ve 164 araç sorgulandı. Bu çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşmiş olan 8 aranan kişi ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi çeşitli suçlara karışan 15 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 16 mermi, 750 uyuşturucu hap, 3.40 gram metamfetamin, 62.17 gram bonzai, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 60 bin 200 TL ve 600 euro, bin 170 bandrolsüz kaçak sigara, 2 motosiklet, bir şarjlı matkap ve sunta kesme makinası ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli ihlaller nedeniyle 34 bin 588 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet ekiplerinin suç ve suçlularla mücadeledeki kararlı duruşu, Osmangazi'de güvenli bir yaşam ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaya devam ediyor.