Osmangazi Belediyesi’nin Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı, yargıya takıldı. Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından yapılan başvuru üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, halkın temel ihtiyaçlarına erişimini ücretsiz sağlaması adına Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yaptı. Ücretinin 10 lira olması sebebiyle büyük tepki çeken umumi tuvaletlerin ücretsiz olması kararı vatandaşların yüzünü güldürürken, halkın menfaatine olan bu karar yargıya takıldı. Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından açılan dava sonucu Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu karar, Şehreküstü Camii tuvaletlerinin ücretsiz hale gelmesini ise bir süreliğine duraksattı.

İnsani bir ihtiyacı üzerinden para alınmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış ve tuvaletin kullanım hakkı verilmiştir. Yapılan sözleşmede yer alan ‘belediyece gerek görüldüğünde yerin kullanımı iptal edilebilir’ maddesine istinaden sözleşmeyi iptal ederek, tuvaletleri ücretsiz yapma kararı aldık. Mahkeme tarafından verilen yürütmesi kararı, bu uygulamamızı duraksamaya uğrattı. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz. Gerekli yasal yollar dahilinde, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması yönündeki mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.