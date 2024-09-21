Osmanlı Devletinin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin türbesinin de bulunduğu havzada iyileştirme çalışmaları başladı.

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin türbesi ve bir çok tarihi içinde barındıran havzada, “Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi” projesi kapsamında çalışmalar başladı. Bilecik Valisi Sayın Şefik Aygöl, ilgili kurum amirleri ve birim müdürleri ile birlikte projesi kapsamında, Şeyh Edebali havzasında incelemelerde bulundu. İncelemelerde, modern imkanlarla tarihi bir görünüme kavuşması planlanan bölgenin Bilecik turizmine katkısının artacağı belirten Vali Aygöl, "Edebali Havzası, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle bilinen bir bölge. Bu değerli mirası korumak ve bölge halkının yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi, bölgeye yepyeni bir soluk getirecek.

’Proje kapsamında neler yapılacak?’

Vali Aygöl proje hakkında bilgi vererek, "Tarihi yapıların restorasyonu bölgenin özgün mimari dokusunu yansıtan tarihi yapılar, özenle restore edilerek gelecek nesillere aktarılacak. Altyapı çalışmalarıyla yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı sistemleri yenilenecek. Yeşil alanların oluşturulması ve daha yaşanabilir bir ortam için yeşil alanlar oluşturulacak ve peyzaj düzenlemesi yapılacak. Aydınlatma sistemlerinin modernizasyonu ile enerji verimliliği yüksek aydınlatma sistemleri ile bölge daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşacak. Kültürel etkinlik alanlarının oluşturulmasıyla bölge halkının sosyalleşmesine ve kültürel etkinliklere katılımına imkan sağlayacak alanlar oluşturulacak.Bu proje ile Edebali Havzası, tarihi ve doğal güzelliklerini koruyarak modern bir şehir yaşamı sunan bir bölge haline gelecek. Aynı zamanda bölgenin ekonomik potansiyelini artırmak ve turizmi canlandırmak hedefleniyor" dedi.

Projenin faydaları

Projenin kente katacağı turizm katlıları hakkında bilgi veren Vali Aygöl, "yaşam kalitesinin artması adına daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşamak, bölge halkının yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracaktır. Turizmin gelişmesi açısında tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Edebali Havzası, turizmde önemli bir merkez haline gelecektir. Ekonomik gelişimi açısında turizmde yaşanacak canlanma ile birlikte bölge ekonomisi de güçlenecektir. Edebali Havzası sokak sağlıklaştırma projesi, bölge halkı ve ziyaretçiler için önemli bir dönüm noktası olacak. Bu proje sayesinde Edebali Havzası, gelecek yıllarda daha yaşanabilir, daha güzel ve daha değerli bir yer haline gelecektir" dedi.