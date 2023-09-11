Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kapaklı - Saray yolu Yeni Sanayi Kavşağı’nda O.D. kontrolündeki 34 PLK 57 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 59 AHN 828 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet trafik lambasına çarpıp yan yola uçtu.

Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki A.K. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü O.D. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.