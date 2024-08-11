Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Erol A. (42) yönetimindeki 16 BGP 702 plakalı otomobil ile Yavuz S. yönetimindeki 16 BHN 488 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile motosikletin arkasında yolcu konumunda bulunan Rıdvan D., Osman Ç. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Tarık A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ