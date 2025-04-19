Kaza sonucu tarlalık alana uçan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Cemil O. yönetimindeki 16 VT 178 plakalı otomobil ile Emre Ç. yönetimindeki 16 ANC 924 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan Emre Ç. yönetimindeki otomobil tarlalık alana uçtu. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobil de yolcu konumunda bulunan Yücel Ç.(59) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.