Otomobilin çarptığı hayvan telef oldu

İnegöl Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza İnegöl Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyreden Celal T. Yönetimindeki otomobil, aniden yolan çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvan yaralandı.

2 SAAT SONRA TELEF OLDU

Kazadan 2 saat sonra büyükbaş hayvan telef oldu.

Polis hayvanın sahibini arıyor.