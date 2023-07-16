

Fatih mahallesinde meydana gelen 2 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır yaralandı. Şüpheli polis ekiplerince aranıyor.

Olay saat 19.00 sıralarında Fatih mahallesi Gazi Atatürk caddesi üzeri arazide meydana geldi. İsa Y.(33), arkadaşı Muharrem Y.(30) ile araziye gezmeye gitti. Bir süre sonra iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Muharrem Y. Elindeki tabancayla İsa Y.'ye kurşun yağdırdı. Mermilerden 3'ü İsa Y.'nın bacaklarına isabet etti. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı ise 112'ye haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde 6 adet kovan bulan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.