Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Bursa’da otomotiv sektörünün geleceğine yönelik kritik temaslarda bulundu. BTSO iştiraklerinden Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi (BUTEKOM) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)’yu ziyaret eden OSS Yönetim Kurulu üyeleri, sektörel iş birliği ve stratejik dönüşüm fırsatlarını değerlendirdi.

OSS üyeleri, BUTEKOM’da gerçekleştirilen toplantıda merkezin test, analiz ve Ar-Ge faaliyetlerini yakından inceledi. BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar, otomotiv sektörüne sundukları geniş yelpazedeki hizmetlerden bahsetti. Kurtlar, test analiz ve muayene hizmetlerinden tasarım ve Ar-Ge projelerine, eğitim ve organizasyonlara kadar uzanan faaliyetlerle BUTEKOM’un sektöre yenilikçi çözümler sunduğunu belirtti.

“BUTEKOM, sektörün ihtiyaçlarına cevap veren bir merkez olarak, firmaların verimliliğini artırmak ve rekabet gücünü yükseltmek için çalışıyor,” diyen Kurtlar, merkezin %80 BTSO, %20 UİB ortaklığıyla çok disiplinli bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Türk Otomotiv Sektörü masaya yatırıldı

Toplantıda, Türk otomotiv sektörünün global rekabet gücü artırma yolları konuşuldu. OSS üyeleri, teknolojik dönüşüm ve inovasyonun sektördeki kritik rolüne dikkat çekti. Fiat, Reno ve TOGG gibi ana sanayi devlerinin yanı sıra Bursa’da faaliyet gösteren yan sanayi ve After Market firmalarının katkıları detaylı bir şekilde ele alındı.

OSS’nin üyelerine sunduğu teknik eğitimler, sektörel raporlamalar ve düzenleyici standartların geliştirilmesine yönelik hizmetler de gündemdeki önemli konular arasında yer aldı. Derneğin ulusal ve uluslararası iş birliği projelerinde aktif rol üstlendiği, sektörün gelişimine yönelik destekleyici faaliyetlerin altı çizildi.

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “BUTEKOM’u yerinde inceleme fırsatı bulduk ve organizasyon oldukça verimli geçti. Bu anlamlı buluşmayı Bu önemli etkinliğin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan Üçel Kauçuk Genel Müdürü Mehmet Mutlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç’a teşekkür ederim. Özellikle bugünkü organizasyon kapsamında BUTEKOM’un faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı elde ettik. Bu önemli ziyaretin gerçekleşmesinde kendilerinin özverili ve değerli katkıları büyük rol oynadı” ifadelerini kullandı.

OSS heyeti, BUTEKOM ziyaretinin ardından BTSO’da düzenlenen sektör değerlendirme toplantısında, otomotiv sektörünün geleceği ve iş birliği fırsatlarını ele aldı. Organizasyon, Bursa otomotiv sektöründe yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi ve dünya ile rekabet edebilir çözümler üretilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.