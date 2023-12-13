Overwatch 2’yi çalıştırabilir miyim?

Overwatch 2 daha yeni duyurulduğu için, mevcut oyun donanımınızın oyunu çalıştırmak için yeterli güce sahip olup olmadığını belirlemek, bir tahmin oyunudur. Ancak, olağan yaklaşım geçerliliğini koruyor.

Öncelikle, CPU, GPU ve RAM başta olmak üzere hangi bileşenlere sahip olduğunuzu bilmeniz gerekir. Bunları bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa, burada size süreç boyunca yol gösterecek adım adım kılavuzumuza göz atabilirsiniz.

Buradan, bulgularınızı aşağıda listelediğimiz öngörülen minimum ve önerilen sistem gereksinimleriyle karşılaştırın. Herhangi bir hayal kırıklığını önlemek ve geliştiricilerin istediği gibi eksiksiz bir deneyim elde etmek için her zaman önerilen gereksinimleri hedeflemenizi öneririz.

Bir oyun donanımının buna mı yoksa o oyuna mı uygun olduğunu öğrenmenin ne kadar sıkıcı olabileceğinin hayranı değiliz. Bu ruhla, süreci önemli ölçüde daha basit hale getirmek için bir yardımcı program üzerinde çalışıyoruz. Hazır olduğunda, araç otomatik olarak bir PC olacak ve tüm bileşenlerin ayrıntılı bir listesini sağlayacaktır. Hala çok çalışıyoruz, ancak kullanıma hazır olduğunda bir güncelleme yayınlayacağımızdan emin olacağız.

Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.

Overwatch 2 Oyun Detayları

Overwatch 2 Öngörülen Minimum Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-560 / AMD Phenom II X4 805

Intel Core i3-560 / AMD Phenom II X4 805 RAM: 4 GB

4 GB HDD: 40-50 GB depolama alanı

40-50 GB depolama alanı GPU: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 360X

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 360X İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10

64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 768

1024 x 768 Ağ: Geniş Bant İnternet Bağlantısı

Overwatch 2 Öngörülen Minimum Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD Phenom FX-8350

Intel Core i5-4590 / AMD Phenom FX-8350 RAM: 6-8 GB

6-8 GB HDD: 40-50 GB depolama alanı

40-50 GB depolama alanı GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 8GB İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10

64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 768

1024 x 768 Ağ: Geniş Bant İnternet Bağlantısı

Optimal Donanım Önerileri

Minimum sistem gereksinimleriyle, ayarların en aza indirilmiş olduğu 720p’de kararlı bir 30 FPS tahmin ediyoruz. Bununla birlikte, orijinalde olduğu gibi, size uygun bir kurulum bulmak için ince ayar yapmak için grafiksel seçenekler ve kaydırıcıların cömert bir yardımı olmalıdır.

Önerilen gereksinimlere gelince, bunlar yüksek ayarlarla kare hızını 1080p’de 60’a çıkarır. RAM sayısının 6 GB ile 8 GB arasında olacağını ve bu tür bir performans için en az bir GTX 1660’a ihtiyacınız olacağını düşünüyoruz.

Oyun hala geliştirmenin ilk aşamalarında olduğundan ve yakın zamanda bir sürüm beklemediğimizden, bu öneriler tamamen spekülatif olmaya devam ediyor. Bu nedenle, nihai ürün büyük ölçüde farklılık gösterebilir, ancak oyunun ne kadarının burada vurgulanan özelliklerin çok altındaki özelliklerle iyi çalışan orijinaline dayandığı düşünüldüğünde bu pek olası değildir.