Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanan Oylat’ta tesisler ve oteller kışa hazır. Peki Oylat’ta bir gece konaklamanın bedeli ne kadar? Sizin için araştırdık.

İnegöl merkeze 27 kilometre uzaklıkta bulunan Oylat Kaplıcaları "Güvenli Turizm Sertifikası" alan Türkiye’de ilk tesisler biri. Şifalı sularıyla İnegöl'ün önemli bir değeri olan Oylat, her yıl 300 bin civarında misafiri ağırlıyor. Yaklaşık bin yatak kapasiteli tesisler yazın da kışında misafirlerini ağırlıyor. Oylat, havasının temizliği, konforu, beraberinde doğal güzellikleri ve bitki örtüsü açısından çok özel bir yere sahip. Şifalı suları yönüyle de değerlendirildiğinde başta mineral zenginliği ve romatizmal hastalıklara iyi gelmesi yönüyle de Oylat Kaplıcaları, yerli ve yabancı turistler tarafından yıllardır tercih edilen bir bölge.

Sıcaklığı 40,5 dereceyi bulan suyun Kısırlık, Romatizma, İdrar yolları ve Çocuk felci gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Oylat’taki sıcak suyun en önemli sırrı, doğadan gelen sıcaklığını muhafaza etmesinde saklı. İlçe turizminin diğer önemli parçası yine hemen Oylat Kaplıcaları’nın 2 kilometre altında bulunan Oylat Mağarası. Bu mağara 720 metre uzunluğu ile Türkiye'nin 2. büyük mağarasıdır. Mağarada bol miktarda sarkıt, dikit, sütun, duvar ve perde damlataşları bulunuyor.

OTEL ÜCRETLERİ NE KADAR?

Peki bu güzelliklerden yararlanmak için Oylat Kaplıcalarında bir gece kalmanın bedeli ne kadar? Oylat Kaplıcalarında 2 kişi bir gece konaklamanın fiyatı 1000 lira ile 3500 lira arasında değişiyor. Müşterilere fiyatlar yemekli ve yemeksiz olmak üzere iki konseptte sunuluyor.

GÜVEN OTEL

Güven Otel’de 2 kişinin 1 gece konaklama ücreti 2500 TL. Otelde sabah kahvaltı ve akşam yemeği verilirken, fiyatlar Aralık ayı sonuna kadar geçerli olacak.

AŞİYAN OTEL

Aşiyan Otel’de 2 kişinin 1 gece konaklama ücreti hafta içi 2500 TL iken, hafta sonu 2750 TL. Otelde sabah kahvaltı ve akşam yemeği verilirken, fiyatlar Aralık ayı sonuna kadar geçerli olacak.

ÇAĞLAYAN OTEL

Çağlayan Otel’de 2 kişinin 1 gece konaklama ücreti hafta içi 3150 TL iken, hafta sonu 3500 TL. Otelde sabah kahvaltı ve akşam yemeği verilirken, fiyatlar Aralık ayı sonuna kadar geçerli olacak.

YEŞİL VADİ

Oylat Yeşil Vadi’de 2 kişinin 1 gece konaklama ücreti yemekli 1800 TL iken, yemeksiz 1000 TL.

HABER MERKEZİ