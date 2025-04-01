Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir Merkezi Manolya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Nenehatun Özel Eğitim Anaokulu öğrencileriyle buluştu. Özel çocukların keyifli vakit geçirdiği etkinlikte çanta boyama çalışması yapıldı. Çocukların hayal güçlerini renklere yansıttığı bu etkinlikte, hareket ve eğlenceyi bir araya getiren "Bedenden Oyuna" ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Gün boyunca süren etkinliklerde miniklere balonlar hediye edilirken, kalp şeklinde el baskısı yapıldı. Çocukların neşesi ve heyecanı, etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.