Sektörlerin karşılaştıkları problemleri çözmek için harekete geçen Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) “Sorun Çözüm Pazarı” tanıtım toplantısını otomotiv sektörünün temsilcileriyle yaptı. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen formatın toplantısında firma temsilcileri memnuniyetlerini ve beklentilerini aktarırken, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Özel sektörün karşılaştığı tüm sorunların çözümü, BTÜ elinden olacak” dedi.

Akademik aklı özel sektörle buluşturmak amacıyla pek çok proje üreten Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) şimdi de sektörlerin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. ‘Sanayiyi güçlendiren, sanayiden güç alan üniversite’ hedefiyle “Sorun Çözüm Pazarı” formatını geliştiren BTÜ, burada sektörün yürüttüğü Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon, test-analiz, kalite gibi mevcut süreçlerinde karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri getirecek. Bu çerçevedeki ’Sorun Çözüm Pazarı’nın tanıtımı Bursa’nın en güçlü olduğu alanlardan otomotiv sektörüyle başladı. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, ulusal ve uluslararası çapta faaliyet gösteren otomotiv firmalarının temsilcileri ile bir araya geldi. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleştirilen buluşmada, firma temsilcileri tek tek söz alarak sektörde karşılaştıkları sorunları ve BTÜ’den beklentilerini dile getirdi.

Sektörlerin yol haritası iş birliğiyle belirlenecek

Otomotiv sektörü temsilcileriyle yapılan buluşmada konuşan Rektör Naci Çağlar, ’Sorun Çözüm Pazarı’nın amacının sorunları çözmek veya iyileştirme önerilerini üniversite-sektör iş birliği çerçevesinde birlikte geliştirmek ve yol haritasını belirlemek olduğunu söyledi. BTÜ’nün her zaman özel sektörün sesine duyarlı olduğunu ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Rektör Çağlar, ’Sorun Çözüm Pazarı’ ile iş birliğini daha da sistematikleştireceklerini belirtti. ’Sorun Çözüm Pazarı’ ile yapılabilecek iş birliklerinden bahseden Rektör Çağlar, “Sizlerin ileteceği sorunlara karşılık teknik danışmanlık verebilir, ortak projeler gerçekleştirebiliriz. Yine bu sorunları lisansüstü tez çalışmaları ve verebileceğimiz eğitim hizmetleri ile aşabiliriz. Bu tanıtım buluşmamızda elde ettiğimiz verilerle, otomotiv sektörümüzün ’Sorun Çözüm Pazarı’ organizasyonunu haziran ayı ortalarında başlatacağız. Diğer tüm sektörlerimiz ile de ’Sorun Çözüm Pazarı’ organizasyonlarına devam ederek, bilimsel yetkinliğimizi özel sektöre aktarmak istiyoruz” dedi.

Nitelikli iş gücü, verimlilik ve rekabet artışı

’Sorun Çözüm Pazarı’ sayesinde sektörlerin pek çok kazanım elde edeceğinden bahseden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Çağlar, “Üniversite-sanayi iş birliği sayesinde nitelikli iş gücü, verimlilik artışı, maliyetlerin azalması, rekabet avantajı, yeni fon kaynakları, teknoloji transferi sağlanabilecek. Bunların yanında sektör çalışanları tarafından sektör sorunlarına yönelik lisansüstü tezler yapılmasının önü açılacak. Sorunların çözümünde bilimsel bakış açısının içe dönmesi ile de Ar-Ge imkanları geliştirilebilecek. Böylelikle özel sektörün karşılaştığı tüm sorunların çözümü, BTÜ elinden olacak” diye konuştu.

Otomotivin sorunları: yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, teknik sorunlar

Rektör Çağlar’ın konuşmasının ardından tek tek söz alan otomotiv firma temsilcileri, Bursa Teknik Üniversitesi masası etrafında sorunların çözülecek olmasının çok önemli ve değerli olduğunu söyledi. Özellikle teknik alanda ve uluslararası projeler konusunda problemler yaşadıklarını belirten firma temsilcileri, BTÜ öncülüğünde bu sorunların çözülebileceğini ifade etti. Firma temsilcileri; AB proje destekleri, yeşil dönüşümün sağlanması, karbon ayak izi, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve bunların sürdürülebilmesi, elektrikli araçların ağırlığının azaltılması, enerji verimliliği yönetimi, yapay zekânınotomotiv sektörü sürecine dâhil edilmesi gibi sorunların çözümünde iş birliğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Rektör Çağlar ve ekibine teşekkür eden otomotiv firma temsilcileri, sorunlarının çözümü için buluşmayı sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etti.

İlki otomotiv sektörüyle başlayan ’Sorun Çözüm Pazarı’nın toplantıları farklı sektörlerle de devam edecek. Toplantıların ardından her firma ya da konu özelinde ayrı masalar oluşturulacak. Çözüm masaları oluşturulurken, firmanın ya da konunun sorununa yönelik uygun akademisyenlerin belirlenmesi sağlanacak. Akademisyenler ve firma temsilcileri çözüm masasında buluştuktan sonra bir takvim oluşturulacak, takvime göre sorunların çözümü için geliştirilecek projelerle aksiyon alınması sağlanacak. Bu süreç BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından takip edilecek.