Panasonic Electric Works Türkiye geniş ürün gamını, 3-8 Mart tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen, bina hizmetleri teknolojisi ve elektrik mühendisliği alanlarında dünyanın önde gelen ticaret fuarlarından Light&Building Fuarı’nda uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Panasonic Electric Works Türkiye, aydınlatmadan bina otomasyonuna, anahtar/prizlerden, şalt ve solara kadar pek çok farklı gamdaki ürünlerini, 3-8 Mart tarihleri arasında, Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen Light&Building Fuarı’nda, başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir köşesinden gelen sektör temsilcilerinin beğenisine sundu.

Şirketin 300 metrekarelik stant alanı, her yıl yüzbinlerce ziyaretçinin katılım gösterdiği etkinlikle yoğun ilgi gördü. Firma bu yılki fuarda ayrıca, Panasonic’in köklü iş ilişkileri kurduğu bayilerinin yönetimini devralacak ikinci nesle yönelik sadakat programı Panasonic Next Generation üyelerini de ağırladı.

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen programın üyeleri, şirketin standında yenilikçi ve inovatif ürünler hakkında bilgi alırken, yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Şirket, 2024 içerisinde Light&Building benzeri uluslararası etkinliklerle Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirerek büyütmeyi hedefliyor.

Bina hizmetleri teknolojisi ve elektrik mühendisliği alanında dünyanın önde gelen ticaret fuarları arasında yer alan Light&Building Fuarı, 2000 yılından bu yana iki senede bir düzenleniyor. Fuar dünyanın her yerinden mimarlar, elektrik mühendisleri, teknisyenler, planlamacılar ve perakendeciler için son derece önemli bir etkinlik olarak görülüyor.