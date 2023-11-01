İnegöl’de pancar hasadı başladı. Rekoltenin düşük olduğu hasatta üreticiler fiyattan da dert yanıyor. Tonun da 1400 lira kazanan üreticiler, fiyatın en az 2500 lira olması bekleniyor.



Deydinler Mahallesinde hasadı başlayan pancar tarlalarında incelemeler yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, üreticilerle bir araya geldi.

PANCAR STRATEJİK BİR ÜRÜN

Pancar üretimiyle ilgili açıklama yapan Başkan Sezai Çelik, “Pancar hasadının yapıldığı şu günlerde İnegöl’ümüzün Deydinler mahallesinde pancar tarlasındayız. Tabi pancar ülkemiz için çok önemli bir ürün. Stratejik bir ürün. Bu ovada eskiden hatırı sayılı pancar ekimi yapılırken, kota uygulanması, girdi maliyetlerinin çok olması, polar uygulaması gibi birçok nedenlerden uzaklaşmış durumda. Pancar aynı zamanda bir ürünle tarlayı bir yıl bağlamış oluyorsun. Ama diğer ürünlerde ikinci ürünü hatta üçüncü ürünü de ekebiliyorsun. Bu ovada zaman zaman çiftçilerimiz bu pancar ekimini gerçekleştiriyor. Pancar ekiminden kaçmışta değil ama bunu yapabilmemiz için bizim sorunlarımız var. Birinci öteden beri dile getirdiğimiz polar uygulaması. Yani yüz kilo pancar verdiğiniz zaman 16 kilo şeker çıkıyorsa, bu 16 polar demektir. Bu bizim bu bölgede rekoltesi yüksek oluyor ama poları düşük oluyor. Biz bunun 14 ile sabitlenmesini istedik. Yani polar 12’de gelse, 14 gelmiş gibi kabul edilse bu bizim için önemli etkenlerden biri olacak. Polar 16 ama bizim bu pancarımız 13-14 geldiği zaman taban fiyatı 1800 olan pancarın fiyatı otomatik 1500 liraya düşecek. Hatta polar düştükçe de bu çok önemli şeylerden birisi. Nakliye ile de ilgili problemler var. Araç bulmakta zorlanıyoruz. Kamyoncuya verilecek fiyatlar söylenildiği gibi olmuyor. Daha aşağıya düşüyor. Bir sürü etkenler var. Susurluk bizim için çok önemli bir şeker fabrikası. Biz pancar kooperatiflerinde Eskişehir’e bağlıyız ama şeker üretimi için ürünümüzü Susurluk’a veriyoruz. Susurluk şeker fabrikası da nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu şeker fabrikaları kurmuş olduğu gibi, rahmetli Adnan Menderes’in kurmuş olduğu bir fabrika. Onun kapatılmaması için de çok büyük çaba sarf ettik. İnanır mısınız, hatıra mukabil pancar eken çiftçilerimiz var. Susurluk şeker fabrikası ekibi buraya gelip pancar ekilmesi için bizden ricada bulunuyor. Biz de köyleri geziyoruz. Çiftçilerimizi ikna ediyoruz. Bunu geçen sene de uyguladık. Ancak önümüzdeki sene ne köyleri gezme şansım var, ne de çiftçilere ekin bu pancarı da fabrikamızı ayakta tutalım deme şansım var. Bugün Konya’dan pancar geliyor. Biz Susurluk’a nakliye bedelleri yüksek olacağını söyledik, arada 150 km var. Ama fabrikaya 600 km’den pancar geliyor. İyi düşünüp iyi irdelemek lazım. Yenişehir, İnegöl, Kemalpaşa ve Karacabey gibi yerlerde Susurluk gibi bölgelerimizde çiftçiler desteklenirse biz de bu fabrikamızı ayakta tutar, üretimi gerçekleştiririz” dedi.



SENEYE PANCAR ÜRETİCİSİ ÜRETMEKTEN VAZGEÇER

Pancar üreticisi Ali Osman Köse, “Deydinler köyünde pancar üreticisiyiz. Bu yıl pancar üretiminde büyük sıkıntılarda karşılaştık. Yani nakliye ve kamyon sıkıntımız var. Nakliye ücretleri az belirlendi. Kamyon bulamıyoruz. Kamyon bulsak barkod kesilmiyor, fabrikadaki yoğunluktan dolayı. Konya ve Eskişehir'den müteahhidin pancarı sıra beklemeden alınırken, bizim pancarımız sıra bekliyor. Fiyat uygulaması zaten az oldu. Seneye pancar üreticisi üretmekten vazgeçer. Bundan korkuyoruz. Gereğinin yapılmasını temenni ediyoruz” dedi.



ÇİFTÇİNİN BU FİYATLARLA AYAKTA DURMASI MÜMKÜN DEĞİL

Pancar üreticisi Mehmet Kıratlıoğlu ise, “Deydinler Mahallesinde pancar üretimi yapıyorum. Grup başkanı olarak aynı zamanda söz alıyorum. Bizim pancar nakliyeleriyle alakalı, pancarın taban fiyatıyla alakalı sorunlarımız var. Öncelikle pancarın taban fiyatının daha önceden açıklanması, daha sonradan bizi bu sıkıntılara düşürdü. 1850 lira fiyat açıklandı. Bizim burada polar ortalamasının düşük gelmesi sebebiyle çiftçinin para kazanması mümkün değil. Başkanımızın da dediği gibi poların 14’e sabitlenmesini istedik. Fakat bir gelişme olmadı. Diğer sorunumuz nakliyelerle alakalı. Nakliyenin 330 lira açıklanması. Bununla alakalı kamyonları bulamama sorunu, doluluk nedeniyle giden arabaların boşalmaması, mal saracak kamyoncu fiyatı az bulduğu için mal saramıyoruz. Bu gibi sorunlarımız var. Yıllardan beri pancar üretimi yapıyoruz. Fabrikanın iyi gününde de, zor gününde de yanında olduk. Fiyatlar bizi tatmin etmiyor. Çiftçinin bu fiyatlarla ayakta durması mümkün değil. Bununla alakalı gerekli mercilerin harekete geçmesini istiyoruz” dedi.