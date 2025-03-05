Mevduat faizlerinin yüksekliği, birçok kişinin parasını mevduatta tutmasına neden olurken, bankalar faiz oranları ve vadelerinde değişiklik yapmaya başladı. Bu gelişme, yatırımcıların tercihlerinde de değişikliğe yol açtı.

Nefes'te yer alan habere göre, mevduat faizlerindeki düşüş, vade tercihlerinin kısalmasına neden olmaya başladı. Bankaların 6 ay ve üzeri vadelerde sundukları faiz oranları yüzde 30’a kadar gerilerken, daha kısa vadeli seçeneklerde faizler hala yüzde 40 ve üzeri seviyelerde kalıyor. Bu da müşterilerin uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yönelmesine sebep oluyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı son verilere göre 2025 Ocak ayında 6-12 ay vadeli mevduat miktarı 289.6 milyar düzeyinde oldu. Eylül 2024 tarihinde bu rakam 647 milyar liraydı. Aylık seyre bakıldığında her ay düzenli olarak gerileme kaydedildiği görüldü. Ekim’de rakam 516 milyar, kasımda 334 milyar ve aralık 2024’te 290 milyar lira oldu.

Kısa vadeli mevduatlarda dikkat çeken bir artış yaşandı. Ocak ayında 1-3 ay arası mevduatlar 4 trilyon 785 milyar lira olarak kaydedilirken, aynı vadede aralık 2024'te mevduat toplamı 4.7 trilyon liraya ulaştı. En hızlı artışın görüldüğü eylül ayında ise 1-3 ay vadeli mevduat toplamı 3.5 trilyon lira olmuştu. Ekim ayında bu rakam 4.2 trilyon liraya, kasım ayında ise 4.6 trilyon liraya çıktı.

Parasını faiz yatırıp daha yüksek faiz imkanından faydalanmak isteyenler vade kısaltmaya başladı. Öte yandan her an koşulların değişebileceği bir dönemde yatırımcıların alternatif yatırım araçları ile ilgili fırsatları kaçırmak istemediği için de kısa vadeye yöneldiği kaydediliyor. Kur dalgalanmaları, Merkez Bankası politikaları ve enflasyon gibi gelişmeler ve bazı belirsizlikler sebebiyle yatırımcıların uzun vadeli taahhütlerden kaçındığı belirtiliyor.