İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2. Lig 2. Grup 10. haftasında konuk ettiği Çaycuma Spor Kulübü’nü 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 2. Grup’ta mücadele eden İnegöl Belediye Spor Kulübü, ligin 10. haftasında Zonguldak temsilcisi Çaycuma Spor Kulübü’nü konuk etti. İnegöl Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada İnegöl ekibi 3-1’lik skorla kazandı.

İnegöl Belediyespor ilk seti 18-25 kaybetti. Geriye düşmesine rağmen oyun konsantrasyonunu kaybetmeyen İnegöl takımı, ikinci seti 25-21 kazanmayı bilerek skoru eşitledi. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan turuncu-lacivertliler, 25-19’luk skorla seti tamamlayıp 2-1 öne geçti. İnegöl Belediyespor Son seti 25-21 ile aldı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İnegöl Belediyespor 9 puanla 9. sırada bulunuyor.