Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Parklarda Hayat Var” sloganıyla Ihlamur Vadisi Parkı’nda düzenlenen kültür sanat programında vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Başkan Güler, gecede düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle keyifli anlar yaşayan vatandaşların coşkusuna ortak oldu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu’ya kazandırdığı modern parklar, yaz aylarında halkın keyifli zaman geçireceği mekanlar olmaya devam ediyor. Hizmete sunulduğu günden bu yana halkın uğrak noktası haline gelen parklar, düzenlenen etkinliklerle hayat bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ordu’nun en kalabalık nüfusa sahip mahallesi olan Şahincili’de hizmete sunulan Ihlamur Vadisi Parkı Büyükşehir Belediyesinin düzenlendiği “Parklarda Hayat Var” programının ikinci adresi oldu. Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşlar stres atarak keyifli zaman geçirme fırsatı buldu.

Gecede vatandaşların coşkusuna ortak olan Başkan Güler, güzel bir gelecek hazırlamak adına güzel adımlar attıklarına dikkat çekerek, “Sizleri çok seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Bilhassa çocuklar inşallah daha güzel günler yaşayın. Bizim geleceğimiz için sizler buradasınız. Sizlere güzel bir yaşam alanı oluşturmak istedik. Ihlamur park, Erguvan park ve diğer parklarla beraber sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak üzere güzel adımlar atıyoruz. Büyüyün bayrağı sizlere teslim edelim. Allah ağzımızın tadını bozmasın” dedi.

11 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

19 Ağustos Pazartesi günü Durugöl Park’ta başlayan programın ikinci adresi Ihlamur Vadisi Parkı oldu. Vatandaşlar konser, tiyatro gösterileri, çocuk oyunları ve lezzetli ikramlar ile bir arada olmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Büyüklerin fındık yorgunluğunu attığı, çocukların ise okul öncesi moral depolama fırsatı bulduğu etkinlikler 11 Eylül’e kadar devam edecek. Program, 2 Eylül Pazartesi saat 19.30’da Cumhuriyet Mahallesi Engelsiz Park’ta, 3 Eylül Salı günü saat 19.30’da Ayışığı Park’ta, 4 Eylül Çarşamba günü saat 19.30’da Turnasuyu Kordon Park’ta, 9 Eylül Pazartesi saat 19.30’da Çamlıköşk’te, 11 Eylül Çarşamba günü saat 19.30’da Erguvan Park’ta gerçekleştirilecek.