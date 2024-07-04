Başiskele Belediyesi bünyesinde hizmet veren Pastacılık Akademisi’nde kadınlar hünerlerini sergileyerek geleceğin şefleri olma yolunda ilerliyor.

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Pastacılar Odası ve Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan Pastacılık Akademisi’nde geleceğin pasta şefleri uzman eğitmen eşliğinde eğitiliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gençlerden yetişkinlere kadar 307 mezun veren akademide, son olarak 18 kadın daha eğitimleri sonrası katılım sertifikalarını aldı. Maharetli kadınlar, pastacılık akademisi ile kek, pasta, börek, pizza, sütlü tatlı, çikolata yapımı gibi çeşitli tariflerin yapımını öğrenerek gelecekte bu alanda meslek sahibi olma yolunda kollarına altın bilezik takıyor. Eğitimler esnasında keyifli ve verimli vakitler de geçiren kursiyerlere eğitimleri sonunda Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan katılım sertifikası da teslim ediliyor.