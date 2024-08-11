Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı duvara çarparak devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Salihiye Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı duvara çarparak devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılardan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.