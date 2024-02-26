Türkiye’de ‘Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin yasal çerçevesinin netleşmesinin ulaşım sorununa öncü olacağını belirten Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, “TAG sürücülerinin kendi otomobillerini uygun finansman seçenekleriyle satın almalarına olanak tanıyacak modeller için bankalar ve finans kuruluşlarıyla ön görüşlemelere başladık. Yerli ve milli bir şirket olarak böyle bir durumda ilk tercihimiz tabii ki milli gururumuz TOGG olacaktır. Türkiye’de bugün için sayıları 120 bine yaklaşan TAG sürücümüz için 100 bin TOGG siparişi verebiliriz" dedi.

Türkiye’de Paylaşımlı Yolculuğun yasal çerçevesinin netleşmesiyle birlikte ulaşım sorununu çözme stratejisinin bir parçası olmak istediklerini belirten Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Yerli ve milli bir şirket olarak böyle bir durumda ilk tercihimiz tabii ki milli gururumuz TOGG olacaktır. Türkiye’de bugün için sayıları 120 bine yaklaşan TAG sürücümüz için 100 bin TOGG siparişi vermeyi önceliklendiririz" dedi.

"Gelire dayalı araç satın alma modeli Martı’yla gelecek"

Avrupa’da ve ABD’de araç paylaşım şirketlerinin, araç sahibi olmak isteyen sürücülere finansman sağlamak için başarılı çalışmalar yaptığına dikkat çeken Oğuz Alper Öktem, “Türkiye’de ulaşım sorununun çözümü Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nden geçiyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte, ülkemizde ulaşım bir problem olmaktan çıkarak ekonomiye katkı sunacak ve insanların ulaşım sorunu kökünden çözülecek. Daha önce pek çok gelişmiş ülkede başarıyla uygulanmış olan, gelire dayalı araç satın alma modelini sunarak, sürücülere geleneksel kredilerden daha uygun koşullarda otomobil sahibi olma imkanı sağlayabiliriz. Bu sayede şoför kardeşlerim, kendi işinin patronu olacak, rahat bir nefes alacak. Bu konuda bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Aracı olmayıp TAG yapmak için başvuran 90 bin sürücü var"

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye’de bir ulaşım devriminin kapılarının aralanacağını vurgulayan Öktem, "100 bin adet elektrikli TOGG aracı sipariş etmek üzere hazırlık yaptıkları yönündeki haberlere ilişkin olarak da 120 bin TAG sürücümüz var. Aracı olmayıp TAG yapmak için bize başvuran 90 bin kişi var. Bize TOGG yakışır. Martı olarak TAG’da daha bir kuruş gelir elde etmedik. Müthiş bir yatırım yapıyoruz ve bunu, ülkemizin ulaşım sorununun çözülmesi ve vatandaşlarımızın çağdaş, güvenli, sürdürülebilir bir ulaşım alternatifine kavuşmaları için yapıyoruz" diye konuştu.

"Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği bugün dünyanın 151 ülkesinde mevcut"

Dünyanın her yerinde bu tip sorunların ve ulaşım problemlerinin Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ile çözüldüğünü ifade eden Öktem, "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği bugün dünyanın 151 ülkesinde mevcut ve sistem uygulanıyor. G20 ülkeleri arasında bu yönetmeliğe sahip olmayan tek ülke Türkiye kaldı. Avrupa’da bu yönetmeliğin olmadığı tek ülke yine biziz. Kişi başı GSMH’sı 2 bin doların üstünde olan ülkeler arasında da yine yönetmeliği olmayan tek ülkeyiz. Biz yakın zamanda bu yönetmeliğin devreye alınacağını ve tüm sorunların bu yönetmelik ile ortadan kalkacağına inanıyoruz. Sürücüler de kazanç sağlarken bu yönetmelik sayesinde vergilendirilmiş bir kazanca sahip olacaklar ve tartışmalar da son bulacak" diyerek sözlerini tamamladı.