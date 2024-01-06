Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sabah erken saatte tezgah kuran pazarcı esnafına çorba dağıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Seyyar Pazarcılar Odası ve Körfez Seyyar Pazarcılar Odası ile birlikte “Esnafa Çorba Dağıtım” programı düzenledi. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığını çorba dağıtım etkinliği kapsamında Gebze Mevlana Kapalı Pazar ve Körfez Yarımca Halk Pazarı’nda esnafa çorba ve ekmek ikramında bulunuldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan ikram dağıtımında tezgahını yeni kurmaya başlayan esnaf, yapılan ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.