Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinin ardından vatandaşları yeni evlerine kavuşturmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. 6 Şubat 04.17’de meydana gelen 7,7’lik depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde sağlam konutlar inşa edilirken, ilçeden son görüntüler paylaşıldı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta 73 bin 427 konut ve iş yeri inşa edecek.

Kentte bugüne kadar 20 bin 764 konut teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar 46 bin 858’i konut, 5 bin 805’i iş yeri olmak üzere toplam 52 bin 663 bağımsız bölüm daha teslim edilecek.

Depremin merkez üssü Pazarcık’ta ise 3 bin 331’i konut 154’ü iş yeri olmak üzere toplam 3 bin 485 bağımsız bölüm yapılacak. İlçede şimdiye kadar 2 bin 510 konut teslim edildi.

Asrın felaketinin merkez üssü Pazarcık’ta zor günleri geride bıraktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözümüz, söz! Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız. pic.twitter.com/0fLsJAqciO— Murat KURUM (@murat_kurum) October 13, 2024

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı diğer tüm projelerinde olduğu gibi Pazarcık’ta da 7 ve üzeri büyüklükteki depremlere dayanıklı, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle konutlar inşa ediyor. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Pazarcık’ta inşa edilen ve vatandaşların yerleşmeye başladığı evlerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Asrın felaketinin merkez üssü Pazarcık’ta zor günleri geride bıraktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözümüz, söz. Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız” mesajını verdi.

“EVLERİMİZ 1 YILDA TESLİM EDİLDİ”

Yeni evlerine taşınan vatandaşlar da deprem korkusunu atlattıklarını evlerinde huzurla yaşamaya başladıklarını dile getirdi. 86 yaşındaki Zeynep Ganidağlı artık rahat uyuduğunu belirterek, “ ‘Evleri 1 yılda teslim edeceğiz’ dediklerinde başkaları ‘olmaz daha uzun sürer’ dedi. Ama hemen bitti. Murat oğlumdan Allah razı olsun. Dünya durdukça kendisi de dursun” diye konuştu.

ANAHTARIMI ALINCA SANKİ BANA DÜNYALARI VERDİLER”

Yeni evine yerleşen depremzede Zeliha Güler de şöyle konuştu: Evimin anahtarını alıp içeriye girdiğimde çok mutlu oldum. Bana dünyaları verdiler. O kadar mutlu oldum ki çocuklar gibi sevindim. Evin her şeyini çok beğendim. Dört dörtlük aldım evi. Sağlam malzeme kullanmışlar. Cumhurbaşkanımız, bize verdiği sözü tuttu. Bir sene içerisinde evleri teslim etti.

Bu arada TOKİ Uzmanı Hatice Ezgi Reyhanlıoğlu da, ihalelerin yaklaşık yüzde 60’ının tamamlandığını kaydetti.

Etap etap konutlar tamamlandıkça vatandaşlara teslim ettiklerini söyleyen Reyhanlıoğlu, "Çalışmalar 7/24 devam ediyor. Konutların sağlam olması için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özellikle zemin bizim için çok önemli. Yaptığımız temelin radye temel, kalıplarımızın ise tünel kalıp olması binalarımızı daha sağlam hale getiriyor. Sosyal donatılar çok önemli. Burada çocuklar için park alanları, yetişkinler için spor, yürüyüş alanları hepsi düşünülüyor. TOKİ olarak tüm vatandaşlarımıza evlerimizi teslim edene kadar çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.