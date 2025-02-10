Pendik’te 8 Şubat Cumartesi günü meydana gelen olayda iddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.’nin üzerine sürdü. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi. Yaralanan motokurye hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat K., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

“O anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım”

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde Veteriner Sağlık Teknikeri olarak çalıştığını söyleyerek, “Olay günü 34 EH 6467 plakalı aracım ile Aydınlı Yolu Caddesi’nde seyir halinde devam ederken 34 TEC 61 plakalı aracı kullanan A.B.A. isimli kişi ile yol verme meselesi yüzünden aramızda tartışma yaşandı. Bu kişi tartışma sırasında bana, ’Şerefsiz in aşağı seni gebertirim’ şeklinde sözler söyledi. Araya vatandaşlar girdi. Daha sonra bu araçla aynı istikamette yola devam ettik. Yaklaşık 100 metre sonra sağımda solumda iki tane motosiklet sürücüsü gördüm. Bu kişiler, ’Şerefsiz sağa çek. Aşağı in. Taksici seni öldüremedi, biz öldüreceğiz’ dediler. Bu kişilerle herhangi bir tartışma yaşamamıştım. Bu kişiler bana, ’Bize vurdun’ dediler. Ancak ben kimseye çarpmadığımı söyledim. Daha sonra kurye olan şahıs aracın solundan sağ tarafına geçti ve aracımın sağ aynasını kırdı. Daha sonra benim aracımın önüne atladı. Ben de o anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım ve bu kişiye çarptım. Daha sonra A.B.A. isimli şahıs taksiden inip beni yumruklamaya başladı. Yaptığım eylemin tek amacı mal ve can güvenliğini korumaktı. Taksi şoförü ve motosiklet sürücülerinin beraber hareket ettiğini düşünüyorum. Beni yaralayan, hakaret eden ve beni tehdit eden A.B.A. isimli şahıstan, bana hakaret ve tehditlerde bulunan, aracımın aynasını kıran kurye şahıstan ve yine aynı şekilde bana hakaret ve tehditte bulunan diğer motosiklet sürücüsünden şikâyetçiyim” diyerek 17 yaşından beri bipolar hastası olduğunu söyledi.

Şüpheli Vedat K. hakimlikteki ifadesinde, "Kamera görüntüleri bildiğim kadarı ile kısıtlı şekilde alınmıştır. Kamera kayıtları incelenirse olayın çete halinde işlendiği açık olacaktır. Fırından ekmek almaya gittim. Arabama binmeye çalışırken devam etmeme engel oldu. Aracımın aynasını motorcu kırdı. Ben motorcunun üzerine sürmedim. Sağımdan geçip aynamı kırdı. Beni durdurup saldırmak için aracımın önüne geçti. Kaza öncesinde iki motorcu sağlı sollu yol boyunca beni takip ettiler. Bir tanesi bıraktı, diğeri takibe devam etti. Soldan sağıma geçip iki aracın arasına girdi ve aynamı kırdı. Aramızda husumet yoktur. Tanımam bilmem. O anlık panik ve heyecanla ne yaptığımı bilmiyorum. Yumruklarla neye uğradığımı bilemedim. Kasti olarak müştekinin üzerine aracı sürmedim" ifadelerini kullandı.