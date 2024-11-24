Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda yaptığı açıklamada 23 bin varillerde olan üretimi bugün itibariyle 58 bin varilin üzerine çıkardıklarını, yıl sonuna kadar 70 bin varile varmayı hedeflediklerini söyledi.ANKARA (İGFA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar, 24 Kasım Öğretim Günü dolayısıyla şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adını taşıyan petrol sahasında basın açıklaması yaparak özel günü kutladı.

Bakan Bayraktar, ülkenin enerjisinin bağımsızlığı için mücadele içerisinde olduklarını belirterek, Şırnak'ta isimlerini yaşattıkları Aybüke Yalçın, Esma Çevik, Teğmen Akdeniz sahalarında Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yollarında çok büyük adımlar attıklarını söyledi.

https://twitter.com/TCEnerji/status/1860635065291542858

"Buraya geldiğimizde 23 bin varillerde olan üretimimiz bugün itibariyle 58 bin varilin üzerine çıkardık" diyen Bakan Bayraktar, "Her geçen gün, hafta önemli aşama kaydediyoruz. Yıl sonuna kadar 70 bin varillere varmayı hedefliyoruz. Bölgenin potansiyeli çok büyük" diye konuştu.

Daha önceleri terörden dolayı bölgede arama faaliyetlerini yapamadıklarını belirten Bakan Bayraktar, "Bu dağlarda 500 kilometreye yakın yol yaptık. Türkiye'nin en kaliteli petrolü burada üretmeye başladık. Kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Enerji bağımsızlığını Türkiye'nin milli güvenliğinin bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Bayraktar, "Bunu diğer yerlerde de sürdüreceğiz. Bugüne kadar teröre boyun eğmedik, mücadeleye devam edeceğiz" mesajını yineledi.