

Edinilen bilgiye göre Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde seyir halinde olan Zeynep S. (37) yönetimindeki 16 Z 2590 plakalı cip ile karşı istikametinden seyir halinde olan Ahmet Ö. (16) yönetimindeki 16 BLD 109 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.