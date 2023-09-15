Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM), Havza Bazlı Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması programı kapsamında Türkiye'de ilk kez açılan Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı Lisansüstü programından ilk doktora mezununu vererek büyük bir başarıya imza attı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Üniversitesi, Havza Bazlı Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması programı kapsamında Türkiye’de ilk kez açılan Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı Lisansüstü programından ilk doktora mezununu vererek büyük bir başarıya imza attı.

Akademik başarılarıyla dikkat çeken Bingöl Üniversitesi Türkiye’de ilk kez kurulan Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı programından ilk doktora mezununu yetiştirdi.

Programın başkanı Prof. Dr. Rıdvan Polat, bu gurur verici başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’de açılan ilk Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı programının mezun vermesi gurur verici bir durumdur. Öğretim üyemiz Doç. Dr. Hakan İnci’nin danışmanlığında gerçekleştirilen ‘Bingöl İlinin Farklı Bölgelerinden Elde Edilen Apilarnil’in Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenerek Bazı Kanser Hücre Hatları Üzerinde Etkisinin Araştırılması’ adlı tez, Mehmet İlkaya tarafından jüri üyeleri önünde başarılı bir şekilde sunulmuştur. Dr. Mehmet İlkaya’ya bundan sonraki akademik kariyerinde başarılar dilerim” dedi.