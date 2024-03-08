Zuhal Müzik, ABD’de düzenlenen dünyanın en prestijli organizasyonunda Türkiye’ye müzik alanında ’Dünyanın En İyi Mağaza Tasarım Ödülü’nü kazandırdı.

1970’lerde Taksim Tünel’de kurulan Zuhal Müzik, Amerika’da düzenlenen dünyanın en prestijli organizasyonlarından Namm’a katıldı. Burada yüzlerce aday arasından özel tasarımı ile sıyrılan Zuhal Müzik birinci olarak, ’En İyi Mağaza Tasarım Ödülü’nü kazandı. Dünyaca ünlü enstrüman markalarının incelenebildiği tasarım ödüllü mağazada ziyaretçileri profesyonel müzisyenler karşılarken, konservatuar mezunu eğitmenlerin de müzik eğitimi vermesiyle akademi görevi yürütüyor.

Ödülü Türkiye’ye kazandıran en önemli etkenin sanatın ruhuyla yapılan tasarım olduğunu belirten firmanın sahibi Umur Sungurlu, misafirlerinin mağazayı bir müze edasıyla gezerken gözlerindeki ışıltıyı görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Dünyanın en iyi tasarlanmış müzik mağazası ödülünü ülkemize getirdik"

Ödülü Türkiye’ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Umur Sungurlu, “Burası sanatın form bulmuş olduğu bir yer. Biz Türkiye’de sanatın ve müziğin daha ulaşılabilir olmasını hedeflediğimiz için her bir enstrümanla yaklaşık 50 senedir milyonlarca insanın hayatına dokunduk, dokunmaya da devam edeceğiz. Her sene Los Angeles’te düzenlenen müzik sektörünün kalbi haline gelmiş Namm tarafından bu yıl dünyanın en iyi tasarlanmış müzik mağazası ödülünü ülkemize getirdik. Yüzlerce aday arasından birinci olabilmek bizim için tabii ki çok gurur verici bir olay" dedi.

"Herkesin gelip görmesi gereken bir yer haline geldi"

Seslerini dünyaya duyurmanın kendilerine yeni kapılar açtığını dile getiren Sungurlu, "Burada sadece dünyanın en iyi markaları, enstrümanları yer almıyor, aynı zamanda tasarım, kitap, plak kayıt ve prova stüdyoları, alanında uzman eğitmenler tarafından müzik eğitimi sunulan akademide mevcut. Misafirlerimiz bu mağazayı bir müze edasıyla gezerken onların gözlerindeki ışıltıyı görmek bizi çok mutlu ediyor. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer haline geldi burası" ifadelerini kullandı.