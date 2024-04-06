Geçtiğimiz hafta İstanbul ekibi Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü’nü deplasmanda 1-0 yenen Kafkasspor’da, moraller yerinde. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olacak İnegöl ekibi, taraftarlarına 3 puanı hediye etmek istiyor.

Kendi saha ve seyircisinin önünde 3 puanı almak isteyen Kafkasspor, şu ana kadar oynadığı 24 maçta, 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. İnegöl ekibi, topladığı 38 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.

Artvin Hopaspor ise bugüne kadar oynadığı 24 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Konuk ekip, topladığı 34 puanla ligde 7. sırada bulunuyor.

KAFKASSSPOR-52 ORDUSPOR MAÇI CANLI YAYINLANACAK

Play-Off mücadelesi veren iki takımın mücadelesi 7 Nisan Pazar günü saat 15.00’de İnegöl Şehir Stadyumunda oynanacak. Maç Kafkasspor’un resmi youtube kanalı olan @kafkassportv’de canlı olarak yayınlanacak.