Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kuzeni “Halk arasında korku ve panik oluşturma” suçundan tutuklandı.

Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ı silahla şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti’nin kuzeni K.G. (15), sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaştığı gerekçesiyle Sultanbeyli ilçesinde Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Yunus Emre Geçti’nin kuzeni de tutuklandı

Yakalanan şüpheli şahıs, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan bugün Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkta ifade veren K.G. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. K.G., “Halk arasında korku ve panik oluşturma” suçundan tutuklandı.