Türkiye Hastanesi, Dünya Prematüre Günü’nde yenidoğan yoğun bakımda hayata tutunan bebekleri ve ailelerini ağırladı. “Her Yerde Kaliteli Bakıma Ulaşım” teması ile düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler yaşanırken, prematüre bebekler için kaliteli bakımın ve aile desteğinin önemi vurgulandı.

Türkiye Hastanesi, Prematüre Günü’nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaparak yenidoğan yoğun bakımda hayata tutunan bebeklerin ailelerini, uzman hekimleri, hemşireleri ve El Bebek Gül Bebek Derneği temsilcilerini bir araya getirdi. 2024 yılının teması olan “Her Yerde Kaliteli Bakıma Ulaşım” çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, prematüre bebeklerin hayata tutunma süreçlerinde kaliteli bakımın ve aile desteğinin önemine değinildi. Medikal Direktör Doktor Salih Mercan ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Eşref Kyaw Zin Latt konuşmalar yaptı.

Dr. Salih Mercan, konuşmasında, “1991 yılından bu yana Türkiye Hastanesi olarak sağlık hizmeti veriyoruz. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde 35 haftanın veya 2 kilonun altındaki bebeklerimiz için de hizmet veriyoruz. Bu hizmet içerisinde de sizin en acılı, en sıkıntılı olduğunuz dönemlerde sağlık çalışanı arkadaşlarımızla birlikte hep yanınızda olmaya özen gösterdik. Prematüre hastalarımızla ilgili geçen yıldan bu yana ekstra faaliyetlerde bulunduk. Hastanemizin, Sağlık Müdürlüğüyle yapmış olduğu yenidoğan canlandırma programından dolayı Sağlık Bakanlığı ilk defa bir özel hastaneyle özel bir eğitim planladı. Hemşirelerimizin çoğunun bu programa katılımını sağladık. 2024 bitmeden, belki 2025’in başında Anne Mükemmeliyet Merkeziyle ilgili ayrı bir çalışmamız olacak. Verdiğimiz hizmeti de ayrıca taçlandırmış olacağız” dedi.

“Prematüre bebekleri sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturmak en büyük amacımız”

Uzun yıllar yenidoğan bakım ünitesinde görev yapan hemşire Hatice Uçar, prematüre bebeklerle olan bağını anlatırken duygusal anlar yaşadı. “Yenidoğan ayrı bir güzellik ayrı bir sabır işi. Bunu severek ve vicdanla yapmak gerekiyor” diyen Uçar, “Bu şekilde yaklaşınca prematüre günlerinde bu heyecanım daha da çok artıyor. Çünkü onları sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturmak bizim en büyük amacımız. Buna ulaştığımız için, onları büyümüş halde karşımızda gördüğümüzde dünyanın en mutlu kişisi olduğumu hissediyorum. Duygularımı anlatamam. Ailelerle, aile oluyoruz. Annelerinden önce bebeklerin annesi biz oluyoruz. Onların avukatı olarak her haklarını biz savunuyoruz. Onların büyüdüğünü görmek beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası derneklerin kriterlerine uygun hizmet

2002 yılından bu yana yenidoğan yoğun bakım alanında hizmet veren Türkiye Hastanesi, 10 kuvöz kapasiteli 3’üncü basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile Türk Neonatoloji Derneği ve uluslararası yenidoğan derneklerinin önerilerine uygun olarak 35 haftanın altında veya 2000 gramın altında doğan bebeklere ileri düzeyde tıbbi destek sunuyor. Ayrıca sarılık, enfeksiyon ya da beslenme sorunları yaşayan yenidoğanlar da ünitede takip ve tedavi ediliyor.

Ailelere eğitim veriliyor

Yenidoğan Bebek Dostu Hastane sertifikası bulunan kurum, tıbbi durumu elveren bebeklerin aileleriyle ten tene temas kurmasını ve emzirilmesini desteklerken, annenin bebeği ile uyum sürecini titizlikle takip ediyor. Taburculuk öncesinde ailelere bebek bakımı, emzirme ve psikososyal destek gibi kapsamlı eğitimler verilen hastanede bu sayede ailelerin prematüre bebeklerin bakımında kendilerini daha güvende hissetmeleri sağlanıyor.