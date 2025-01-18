Daha önce, borcu bulunanların sağlık hizmeti alabilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2024’te sona ermişti. Ancak yeni düzenleme ile birlikte, prim borcu olan kişiler, yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti alabilecek.

GSS primini kendi ödeyenler, 2025 yılı itibarıyla aylık 780,17 lira prim ödemek zorunda olacak. Ödeme gücü bulunmayanlar için ise primler devlet tarafından karşılanacak. Ödeme güçsüzlüğü tespiti için kişilerin gelir testi yaptırması gerekiyor. Gelir testine göre, hane içindeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, bu kişiler prim ödemekten muaf tutulacak. Ayrıca, GSS borçlarının silinmesini öngören torba kanun, yılbaşından önce TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenlemeyle, 1 milyon 784 bin vatandaşın 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar 178 milyon lira borcunun faizleriyle birlikte silinmesi kararlaştırılmıştı. GSS kapsamında, 2024 yılının ilk 9 ayında Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinden toplam 2 milyon 151 bin 583 kişi hizmet aldı.